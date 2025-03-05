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Андрей Рублёв рассказал, что ему дал титул турнира в Дохе

Андрей Рублёв рассказал, что ему дал титул турнира в Дохе
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил важность завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

— Что тебе дал титул в Дохе?
— Радостные эмоции и [понимание], что [я] на правильном пути. Но это я понимал ещё и в начале сезона, когда проигрывал в первом круге той же Австралии и так далее. Ну да, радостные эмоции, наверное, какое-то подтверждение, что и другим способом можно выигрывать тоже, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Победа на турнире в Дохе принесла Рублёву 17-й титул в карьере и шестой «пятисотник». Он побеждал на соревнованиях в Катаре дважды.

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