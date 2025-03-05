Даниил Медведев — о кортах в Индиан-Уэллсе: если на них упасть, то в больницу сразу едешь

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал качество покрытия на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

— Корты, ты у нас специалист по покрытиям. Здесь много было разговоров, сейчас вроде бы их немножко ускорили, правда, нет?

— Ну у меня второй день, поэтому всё, что я говорю, я не уверен, что я говорю правильные вещи, потому что посмотрим [что будет] во время турнира. Но я поговорил с другими некоторыми игроками. Всем кажется, что оно как было, так и осталось, то есть другое покрытие, но оно всё равно очень шершавое. У меня сегодня случайно, я ни в коем случае не кидал сегодня на тренировке ракетку, она упала с очень низкой высоты, немножко на ручку. И ручка была, всё, её нам менять надо. И мы с тренером смеёмся, что если на этот корт упасть самому случайно, то там в больницу сразу едешь, потому что он прям очень шершавый.

— Наждачка, да?

— Да-да, наждачка, и вроде со всеми, с кем говорил, всем кажется очень медленным. Но ничего страшного, я здесь уже научился играть, буду стараться, — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «Больше!».