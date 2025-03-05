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«Было очень интересно играть с Еленой». Фриц — о победе с Рыбакиной на Eisenhower Cup

«Было очень интересно играть с Еленой». Фриц — о победе с Рыбакиной на Eisenhower Cup
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвёртый номер рейтинга ATP американец Тейлор Фриц прокомментировали победу на выставочном турнире Eisenhower Cup среди смешанных пар, который завершился в Индиан-Уэллсе (США). В финальном матче Рыбакина и Фриц оказались сильнее американской пары Томми Пол / Мэдисон Киз — 10:4.

Рыбакина. Это действительно нечто особенное. Я рада, что мне посчастливилось играть здесь. Спасибо, конечно, моему партнёру и всем, кто пришёл посмотреть. Это замечательное событие. Очень рада быть победительницей.

Фриц. Это потрясающе. мы пришли сюда, чтобы попытаться выиграть. Было очень интересно играть с Еленой. Она сыграла великолепно. Здорово начать неделю дома, — сказали теннисисты на пресс-конференции.

Матчи выставочного турнира в Индиан-Уэллсе проходили в формате тай-брейка до 10 очков.

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