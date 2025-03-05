«Полпроцента мне осталось». Даниил Медведев рассказал, когда наберёт форму для побед

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что скоро обретёт необходимую форму для стабильных побед.

— А вот когда ты говоришь в интервью: «Вот это мой уровень, я сейчас там достиг такого-то уровня, мне нужно прибавить», что ты имеешь в виду? Можно расшифровать это слово?

— Да, это, наверное, разговор не на одну минуту, но это, в принципе, что ты начинаешь понимать, в какие моменты матча, что ты хочешь сделать. То есть ты выходишь на корт, когда немножко потерял уверенность, ты начинаешь нервничать.

Брейк-пойнт. Хочу ли я атаковать или защищаться? Почему я хочу это делать, из-за соперника? Ты это теряешь. И в Дубае и Дохе как раз это нашёл. То есть я понимал во время матча, что хочу делать, в какой момент, куда я хочу положить мяч, в какую часть корта. И у меня это всё получалось, немножко не повезло, и как бы я говорю, если я это заново найду, эти там полпроцента мне осталось, то пойдут и победы, и всё такое, — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «Больше!».