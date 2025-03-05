Рублёв — об условиях в Индиан-Уэллсе: один турнир, а как будто четыре разных

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил обновлённый корт на «Мастерсе»в Индиан-Уэллсе (США).

«Я не знаю, быстрее [корты] или нет. Да, вроде цвет поменяли, был синий, сейчас более фиолетовый. А так, здесь всегда условия тяжёлые были. Точнее, не тяжёлые, объяснить их тяжело. Здесь вроде один турнир, а как будто четыре разных, потому что, когда играешь днём в жару, вообще одни чувства. Играешь ночью — кардинально [другие], даже близко не похожие на что-то иное. Потом на следующий день холодно будет, это вообще третий какой-то необъяснимый фактор. И ещё четвёртый, когда ветер сильный. И как будто один турнир из четырёх разных кондиций. Из-за этого у всех, мне кажется, какие-то трудности здесь всегда», — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».