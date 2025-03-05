«Идеального ничего не бывает». Рублёв рассказал, над чем работает в теннисном плане

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, над чем работает для улучшения своей игры, кроме психологической подготовки.

— Над чем сейчас, помимо головы, работает Андрей Рублёв в теннисном плане?

— В теннисном плане над всем, как и говорил в Москве, что научился тоже быть больше open-minded, работать над вещами, с которыми я раньше не работал, отпустить весь перфекционизм, идеальный удар справа, идеальный удар слева, всё это вообще убрать и просто делать вещи, которые раньше не делал, работать над ними.

— А, прости, а что такое в твоём понимании идеальный удар справа? Ну вот вообще идеальный удар — что это?

— Я думал, что это что-то вообще космическое.

— То, что в хайлайты попадает?

— Ну не в хайлайты, нет, то, что там ты всегда в нём уверен и так далее, но идеального ничего не бывает. Хорошо. Ни справа, ни слева. Хоть можешь обтренироваться. У меня достаточно отличный удар справа и так и так, и с ним ничего не будет от того, что я его буду меньше тренировать. Поэтому уделяем [внимание] тем вещам, которых мне не хватает. Это всё, подача, [удары] с лёта, укороченные, защита и так далее. Но защита всегда была, уделяли просто… Это долгий процесс, — сказал Рублёв в интервью на YouTube-канале «Больше!».

На этой неделе Рублёв примет старт в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Он начнёт турнир со второго круга, в котором сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и Александром Ковачевичем из США.