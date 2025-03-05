«Это раздражает». Даниил Медведев — о своих результатах в последних сезонах

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о спаде в своей игре в последних сезонах в ATP-туре.

— Дань, давай про сезон. Мы сравнивали в эфирах твои предыдущие сезоны, прошлый и позапрошлый. Сейчас как-то не укладывается в голове, когда смотришь на твои результаты. А у тебя как с этим?

— Ну, действительно, это как бы в каком-то смысле раздражает, но теннис такой спорт, что выбора нет, нужно идти дальше. Суть в том, что при этом каждый турнир я играл лучше и лучше. Реально, это факт. В Дохе и Дубае вообще играл хорошо. В Дохе не повезло, отравился. В Дубае не повезло с матчем (смеётся). Никакого отравления не было, но матч такой был, конечно, близкий. И если я смогу продолжать работать, увеличивать, повышать уровень от турнира к турниру, то результаты придут. Я это доказывал много раз в своей карьере, поэтому это раздражает, но я смогу это побороть. Вопрос — когда, это никогда неизвестно, — сказал россиянин в эфире YouTube-канала «Больше!».

Свою последнюю победу на турнирах ATP Медведев одержал почти два года назад. В мае 2023 года он стал победителем грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).