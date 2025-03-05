В Индиан-Уэллсе сыграет наибольшее число теннисистов из Австралии за всю историю турнира

На мужском и женском хардовых турнирах в Индиан-Уэллсе (США) в одиночном разряде выступят 13 австралийских теннисистов. Это максимальное количество представителей Австралии на этих соревнованиях с момента их открытия в 1989 году.

Все участники основной сетки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2025 из Австралии:

Алекс де Минор (9-й сеяный). Алексей Попырин (26-й сеяный). Джордан Томпсон. Ник Кирьос (защищённый рейтинг). Танаси Коккинакис. Ринки Хидзиката. Кристофер О'Коннелл. Александар Вукич. Ли Ту (Q). Адам Уолтон (Q).

Представительницы Австралии в основной сетке турнира категории WTA-1000: