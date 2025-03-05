В Индиан-Уэллсе сыграет наибольшее число теннисистов из Австралии за всю историю турнира
На мужском и женском хардовых турнирах в Индиан-Уэллсе (США) в одиночном разряде выступят 13 австралийских теннисистов. Это максимальное количество представителей Австралии на этих соревнованиях с момента их открытия в 1989 году.
Все участники основной сетки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2025 из Австралии:
- Алекс де Минор (9-й сеяный).
- Алексей Попырин (26-й сеяный).
- Джордан Томпсон.
- Ник Кирьос (защищённый рейтинг).
- Танаси Коккинакис.
- Ринки Хидзиката.
- Кристофер О'Коннелл.
- Александар Вукич.
- Ли Ту (Q).
- Адам Уолтон (Q).
Представительницы Австралии в основной сетке турнира категории WTA-1000:
- Айла Томлянович (Q).
- Майя Джойнт (Q).
- Кимберли Биррелл (Q).
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