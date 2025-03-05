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В Индиан-Уэллсе сыграет наибольшее число теннисистов из Австралии за всю историю турнира

В Индиан-Уэллсе сыграет наибольшее число теннисистов из Австралии за всю историю турнира
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На мужском и женском хардовых турнирах в Индиан-Уэллсе (США) в одиночном разряде выступят 13 австралийских теннисистов. Это максимальное количество представителей Австралии на этих соревнованиях с момента их открытия в 1989 году.

Все участники основной сетки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2025 из Австралии:

  1. Алекс де Минор (9-й сеяный).
  2. Алексей Попырин (26-й сеяный).
  3. Джордан Томпсон.
  4. Ник Кирьос (защищённый рейтинг).
  5. Танаси Коккинакис.
  6. Ринки Хидзиката.
  7. Кристофер О'Коннелл.
  8. Александар Вукич.
  9. Ли Ту (Q).
  10. Адам Уолтон (Q).

Представительницы Австралии в основной сетке турнира категории WTA-1000:

  1. Айла Томлянович (Q).
  2. Майя Джойнт (Q).
  3. Кимберли Биррелл (Q).
Календарь Мастерса в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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