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Радукану — о сталкере в Дубае: не позволю этому психу средних лет мне помешать

Радукану — о сталкере в Дубае: не позволю этому психу средних лет мне помешать
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55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану впервые прокомментировала инцидент со сталкером на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Я буквально не могла видеть мяч сквозь слёзы, едва могла дышать. Я играла с Каролиной (Муховой), которая 17-я в мире или вроде того, и я не могла видеть мяч. Первые четыре гейма будто ускользнули от меня, потому что я была не на корте. Не совсем уверена, как смогла перестроиться.

После матча я разревелась, но не из-за поражения. В последние несколько недель было очень много эмоций после всех событий. Мне просто нужна была неделя отдыха, чтобы сделать передышку и приехать сюда. Часть меня думала: «Я не позволю этому психу средних лет помешать мне делать то, что я люблю», — приводит слова Радукану Tennis365.

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