Видео: Даниил Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе

Появилось видео, на котором шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проводит первую тренировку перед началом турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами тренировочного занятия российского теннисиста.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $ 13 042 410 пройдёт с 5 по 16 марта. Медведев начнёт турнир со второго круга, в котором сыграет с победителем матча между китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ и Нишешем Басаваредди из США. Россиянин выходил в финал Индиан-Уэллса на двух предыдущих турнирах. Оба раза в матчах за титул он уступал испанцу Карлосу Алькарасу.