Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В четвёртый раз с 1990 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе не сыграет первая ракетка мира

В четвёртый раз с 1990 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе не сыграет первая ракетка мира
Комментарии

Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер из-за дисквалификации не примет участия в хардовом турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Это четвёртый случай с 1990 года, когда первая ракетка мира не выступает на мужском турнире в Индиан-Уэллсе.

Все первые ракетки мира, не игравшие на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе с 1990 года:

  • Иван Лендл, Чехия (1990).
  • Новак Джокович, Сербия (2021, 2023).
  • Янник Синнер, Италия (2025).

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Таким образом, итальянец пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

Материалы по теме
«Он этого недостоин». Синнера лишили крутой награды и не пускают на корты в клубе
«Он этого недостоин». Синнера лишили крутой награды и не пускают на корты в клубе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android