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Соболенко — о психологах: предпочитаю переживать тяжёлые моменты сама и не просить помощи

Соболенко — о психологах: предпочитаю переживать тяжёлые моменты сама и не просить помощи
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём отношении к работе с психологами.

«Я работаю с психологами уже четыре или пять лет, поэтому много знаю об этом. В моей жизни было немало непростых ситуаций, и я довольно успешно справлялась с ними самостоятельно. Я предпочитаю переживать тяжёлые моменты сама и не просить кого-то о помощи. Всё зависит от того, что нужно лично вам.

У меня отличная команда, моя семья — моя главная поддержка, и мне не нужна помощь со стороны, чтобы справиться с трудностями. Но хорошо, что Мэдисон (Киз) поняла, что ей нужна помощь, это был лучший вариант для неё. Однако не для меня. Мы все разные, нет правильного или неправильного подхода», — приводит слова Соболенко L'Equipe.

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