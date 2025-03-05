Фото: Андрей Рублёв и Мария Шарапова на мероприятии в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сделали общий снимок во время благотворительного мероприятия в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с совместным фото звёзд российского теннисиста.

Фото: Пресс-служба Desert smash — 2025

На этой неделе Рублёв примет старт в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Он начнёт турнир со второго круга, в котором сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и Александром Ковачевичем из США. Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году.