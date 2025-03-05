Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Андрей Рублёв и Мария Шарапова на мероприятии в Индиан-Уэллсе

Фото: Андрей Рублёв и Мария Шарапова на мероприятии в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сделали общий снимок во время благотворительного мероприятия в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с совместным фото звёзд российского теннисиста.

Фото: Пресс-служба Desert smash — 2025

На этой неделе Рублёв примет старт в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Он начнёт турнир со второго круга, в котором сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и Александром Ковачевичем из США. Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

Материалы по теме
Рублёв — об условиях в Индиан-Уэллсе: один турнир, а как будто четыре разных
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android