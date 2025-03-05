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Кирьос досрочно завершил тренировку в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Джоковичем

Кирьос досрочно завершил тренировку в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Джоковичем
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отменил несколько тренировок в преддверии старта «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во вторник, 4 марта, он провёл первую тренировку на корте и был вынужден завершить её досрочно. В социальной сети Х очевидцы сообщают, что Кирьос испытывал проблемы с запястьем и корчился от боли.

В первом круге турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе Кирьос сыграет с лаки-лузером нидерландцем Ботиком ван де Зансхулпом. Победитель этого матча выходит на 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

В нынешнем сезоне Ник Кирьос провёл два матча в одиночном разряде. Обе встречи он проиграл.

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