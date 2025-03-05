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«Надеюсь, она согласится». Фриц предложил Рыбакиной сыграть в миксте на US Open — 2025

«Надеюсь, она согласится». Фриц предложил Рыбакиной сыграть в миксте на US Open — 2025
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвёртый номер рейтинга ATP американец Тейлор Фриц высказались об игре вместе на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе и не исключили возможности принять участие в миксте на US Open — 2025.

Фриц. Стратегия заключалась в подачах, мы оба мощно подаём. До начала я сказал: если мы будем хорошо подавать, не знаю, сможем ли вообще проиграть.

Рыбакина. Было очень весело. Тейлор давал мне советы по поводу приёма на подачах парней. Мы отлично справились, очень счастлива.

Фриц. Я только что спросил у Елены, хочет ли она сыграть микст на US Open. Надеюсь, что она согласится.

Рыбакина. Да, надеюсь, что мы сыграем, — сказали теннисисты в интервью Tennis Channel.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. В сетке будет 16 команд, восемь из которых будут формироваться на основе рейтинга теннисистов в одиночном разряде. Другие восемь дуэтов получат уайлд-кард.

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