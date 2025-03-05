«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 5 на 6 марта

Сегодня, 5 марта, стартует хардовый турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. 1/64 финала (время московское):
5 марта:
22:00. Хауме Мунар (Испания) — Кей Нисикори (Япония);
22:00. Миомир Кецманович (Сербия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
6 марта:
00:00. Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Нишеш Басаваредди (США) — определяется соперник Даниила Медведева;
1:00. Маркос Гирон (США) — Николоз Басилашвили (Грузия);
1:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Райлли Опелка (США);
5:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Лука Нарди (Италия);
5:00. Корентен Муте (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия);
6:30. Александр Бублик (Казахстан) — Йосуке Ватануки (Япония).