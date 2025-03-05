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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 5 на 6 марта

Сегодня, 5 марта, стартует хардовый турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. 1/64 финала (время московское):

5 марта:

22:00. Хауме Мунар (Испания) — Кей Нисикори (Япония);

22:00. Миомир Кецманович (Сербия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

6 марта:

00:00. Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Нишеш Басаваредди (США) — определяется соперник Даниила Медведева;

1:00. Маркос Гирон (США) — Николоз Басилашвили (Грузия);

1:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Райлли Опелка (США);

5:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Лука Нарди (Италия);

5:00. Корентен Муте (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия);

6:30. Александр Бублик (Казахстан) — Йосуке Ватануки (Япония).