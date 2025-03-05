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Эмма Радукану — о сталкере: он сказал, что следовал за мной повсюду

Эмма Радукану — о сталкере: он сказал, что следовал за мной повсюду
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55-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о двух встречах с неизвестным мужчиной, который преследовал её во время турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Было два случая, и именно второй меня очень напугал. В первый раз он был больше похож на обычного фаната, который к вам подходит, за исключением того, что он сказал, что следовал за мной повсюду. А потом он будто следил за мной в кофейне некоторое время… и второй инцидент показался очень тревожным», — приводит слова Радукану Tennis World USA.

Ранее тренер Радукану рассказал, что данный мужчина следовал за Эммой в Сингапур, Абу-Даби, Доху, а затем — в Дубай.

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