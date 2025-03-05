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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 5 на 6 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 5 на 6 марта
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Сегодня, 5 марта, стартует престижный турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого игрового дня соревнований:

Теннис. WTA-1000, Индиан-Уэллс (США). Частичное расписание с 5 на 6 марта (время — московское):

  • 22:00. Петра Квитова (Чехия) — Варвара Грачёва (Франция);
  • 22:00. Каролин Гарсия (Франция) — Бернарда Пера (США);
  • 1:00. Камилла Рахимова (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США);
  • 1:00. Клерви Нгуну (США) — Виктория Азаренко (Беларусь);
  • 4:00. Даяна Ястремская (Украина) — Юань Юэ (Китай);
  • 5:00. Мария-Камилла Осорио-Серрано (Колумбия) — Наоми Осака (Япония).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
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