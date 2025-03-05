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«Такое бывает. Мне всего 20 лет». Кори Гауфф — о трёх поражениях подряд

«Такое бывает. Мне всего 20 лет». Кори Гауфф — о трёх поражениях подряд
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своей серии поражений из трёх поединков.

«Все придают этому слишком большое значение… В будущем я тоже буду проигрывать матчи кряду, такое случится. Все опять говорят, что она «тонет». Через мы это уже проходили, я снова вернусь.

Я была расстроена, что проиграла, однако это всего лишь поражение, такое бывает. Надеюсь, это не будет случаться слишком часто в моей карьере. Но от этого ты двигаешься дальше и становишься лучше. Знаешь, что результаты придут. Мне всего 20 лет, на следующей неделе исполнится 21. Было бы глупо с моей стороны думать, что поражений не случится со мной снова, ведь я надеюсь быть в туре ещё хотя бы 10 лет», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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