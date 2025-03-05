Кафельников поздравил 13-летнюю Екатерину Доценко с победой на турнире в Стокгольме

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил 13-летнюю российскую теннисистку Екатерину Доценко с победой на престижном турнире Kungens Kanna i Drottningens Pris (U14), который с 1901 года проходит в Стокгольме (Швеция).

«Катя Доценко выигрывает очередной турнир «Большого шлема» до 14 лет. Второй за два месяца! Поздравляем», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.

Данные соревнования проводятся под эгидой юниорского тура Tennis Europe и относятся к Super Category Event. В финале турнира Доценко одолела представительницу Латвии Дарину Матвееву со счётом 2:6, 6:2, 6:1.

Нельзя не отметить, что в конце января Доценко выиграла престижный турнир Les Petits As. В финале она также встречалась с Матвеевой.