«Мне не нравится». Чесноков — об игре Медведева в текущем сезоне

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков оценил качество игры шестой ракетки мира Даниила Медведева в текущем сезоне.

«Если смотреть на его игру в начале сезона, то мне она не нравится. Возможно, он потерял в себе уверенность, может быть, его что-то беспокоит. Пока он нигде не выиграл больше двух матчей, и такие результаты вызывают опасение. Впереди два крупных турнира в США, пора уже выходить на свой привычный уровень», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Медведев готовится выступить на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $ 13 042 410, который пройдёт с 5 по 16 марта. Россиянин выходил в финал Индиан-Уэллса на двух предыдущих турнирах. Оба раза в поединках за титул он уступал испанцу Карлосу Алькарасу.