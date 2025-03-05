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Андрей Рублёв опубликовал фото с известным американским музыкантом

Андрей Рублёв опубликовал фото с известным американским музыкантом
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретился с американским актёром и музыкантом Джаредом Лето. Спортсмен опубликовал фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница Рублёва в социальных сетях

На этой неделе Андрей Рублёв примет старт в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Он начнёт турнир со второго круга, в котором сразится с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и Александром Ковачевичем из США.

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева. Турнир с призовым фондом $ 13 042 410 пройдёт с 5 по 16 марта.

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