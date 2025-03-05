Кафельников — о том, заслуживают ли женщины равных призовых с мужчинами: нет, конечно

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил, что женщины не заслуживают равных призовых с мужчинами в теннисе.

«Я болею за всех наших девушек и стараюсь смотреть их игры. Но специально смотреть матчи 1-го, 2-го, 3-го тура у меня нет желания — разве что в редких случаях. Заслуживают ли женщины равной оплаты труда? Нет, конечно.

Далеко за примером ходить не надо: откройте прошлогодний «Ролан Гаррос» — матч четвёртого круга между Игой Швёнтек и нашей Настей Потаповой. Матч игрался в разницу € 200 тыс. К сожалению, Настя всего лишь за два сета выиграла девять розыгрышей. Понимаете? И матч длился 40 минут. А если брать параллель с мужчинами, то они играли по четыре пять часов ровно за те же деньги. Где справедливость?» — приводит слова Кафельникова «РИА Новости».