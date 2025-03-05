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Стефанос Циципас поделился ироничной мыслью в социальных сетях

Стефанос Циципас поделился ироничной мыслью в социальных сетях
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Финалист двух турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором иронично высказался о взрослых людях.

«Быть взрослым — это обычно шептать самому себе: «Что, чёрт возьми, происходит?» — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Циципас стал шестым действующим игроком с титулами всех уровней ATP, не считая турниров «Большого шлема». 1 марта греческий теннисист одержал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. По итогам соревнований в ОАЭ грек вернулся в топ-10 мирового рейтинга.

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