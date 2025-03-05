«Горжусь, что выиграл у Новака». Берреттини вспомнил о победе над Джоковичем в Дохе

35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини вспомнил о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в первом круге турнира ATP-500 в Дохе (Катар). Маттео победил со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Я уступал ему на самых крупных турнирах, в том числе в финале Уимблдона. Но я всегда горжусь тем, что противостоял ему, Рафе, Роджеру. Это то, что останется навсегда в моей памяти. Горжусь, что выиграл у Новака, действуя действительно лучше, чем он», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

Берреттини и Джокович выступят на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $ 13 042 410, который пройдёт с 5 по 16 марта.