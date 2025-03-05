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Нарди: есть люди, которые не помнят моего имени, но они знают, что я обыграл Джоковича

Нарди: есть люди, которые не помнят моего имени, но они знают, что я обыграл Джоковича
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67-я ракетка мира итальянский теннисист Лука Нарди вспомнил о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 марта 2024, вторник. 04:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

«Как только приехал, снова почувствовал очень хорошие эмоции, что-то очень приятное. На данный момент я перестаю быть Лукой Нарди и становлюсь парнем, который победил Новака Джоковича. Возможно, есть люди, которые не помнят моего имени, но они знают, что я обыграл Джоковича. Всё, что произошло в тот день, было невероятным», — приводит слова Нарди пресс-служба турнира.

Нарди и Джокович выступят на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $ 13 042 410, который пройдёт с 5 по 16 марта.

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