Нарди: есть люди, которые не помнят моего имени, но они знают, что я обыграл Джоковича

67-я ракетка мира итальянский теннисист Лука Нарди вспомнил о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
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«Как только приехал, снова почувствовал очень хорошие эмоции, что-то очень приятное. На данный момент я перестаю быть Лукой Нарди и становлюсь парнем, который победил Новака Джоковича. Возможно, есть люди, которые не помнят моего имени, но они знают, что я обыграл Джоковича. Всё, что произошло в тот день, было невероятным», — приводит слова Нарди пресс-служба турнира.
Нарди и Джокович выступят на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $ 13 042 410, который пройдёт с 5 по 16 марта.
- 5 марта 2025
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