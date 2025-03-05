Беккер — об Алькарасе: за всю историю тенниса не вспомню игроков с такой харизмой

Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер выделил харизму третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Улыбка Карлоса заразительна… за всю историю тенниса я не вспомню игроков с такой харизмой», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Алькарас выступит на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Карлосу предстоит защита титула. В прошлом году в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе он обыграл шестую ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1. В 2025 году общий призовой фонд турнира составит $ 19 387 080.