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Беккер — об Алькарасе: за всю историю тенниса не вспомню игроков с такой харизмой

Беккер — об Алькарасе: за всю историю тенниса не вспомню игроков с такой харизмой
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Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер выделил харизму третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Улыбка Карлоса заразительна… за всю историю тенниса я не вспомню игроков с такой харизмой», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Алькарас выступит на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Карлосу предстоит защита титула. В прошлом году в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе он обыграл шестую ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1. В 2025 году общий призовой фонд турнира составит $ 19 387 080.

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