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Арина Соболенко назвала причины неудачного выступления на последних турнирах

Арина Соболенко назвала причины неудачного выступления на последних турнирах
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала причины неудачного выступления на «тысячниках» в Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ).

— На ближневосточной серии турниров вы сказали, что теннисный сезон — это марафон. Как ваше настроение после нескольких неудачных выступлений подряд?
— На протяжении трёх лет я не могла успешно выступить на Ближнем Востоке. Но это хорошая проблема: я далеко проходила на Australian Open и именно из-за этого каждый раз была истощена по ходу ближневосточных турниров. Я чувствовала себя уставшей и приболевшей. Считаю, что февраль не мой месяц, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Отметим, Арина Соболенко в понедельник, 3 марта, начала 250-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA.

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