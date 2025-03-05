«Это то, что даёт нам работу». Мэдисон Киз — о букмекерских конторах

Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о своём отношении к букмекерским конторам, который спонсируют соревнования.

«Есть много спонсоров, которые основаны на ставках. В конце концов, многие турниры зарабатывают большие деньги на партнёрских отношениях с букмекерскими компаниями. Это то, что даёт нам работу. В данной ситуации я считаю, что это очень полезно для игроков. Не могу сказать, что мне нравятся ставки. Зависит от того, с какой стороны посмотреть на это. Игроки получают деньги от турниров, но при этом люди теряют свои средства», — сказала Киз на пресс-конференции.