«В первую очередь я теннисист». Дрейпер — о съёмках для глянцевых журналов

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своих съёмках для глянцевых журналов.

– Мы видели твою фотосъёмку для модного журнала. Последняя – это просто огонь. Какая фотосессия твоя любимая?

– Честно говоря, даже не знаю. Конечно, это большая честь быть в Vogue. Это привлекает ко мне много внимания, но в первую очередь я теннисист, так что именно на этом и фокусируюсь.

– Но ты ведь реально в этом хорош.

– Я даже не стараюсь. Оно как-то само так получается. Но, как я уже говорил, это большая честь быть частью такой кампании. И вообще, да, всё это выглядит замечательно, и надеюсь, что в будущем у меня будет немало возможностей проявить себя в чём-то подобном, – сказал Дрейпер в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».