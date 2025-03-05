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«В первую очередь я теннисист». Дрейпер — о съёмках для глянцевых журналов

«В первую очередь я теннисист». Дрейпер — о съёмках для глянцевых журналов
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своих съёмках для глянцевых журналов.

– Мы видели твою фотосъёмку для модного журнала. Последняя – это просто огонь. Какая фотосессия твоя любимая?
– Честно говоря, даже не знаю. Конечно, это большая честь быть в Vogue. Это привлекает ко мне много внимания, но в первую очередь я теннисист, так что именно на этом и фокусируюсь.

– Но ты ведь реально в этом хорош.
– Я даже не стараюсь. Оно как-то само так получается. Но, как я уже говорил, это большая честь быть частью такой кампании. И вообще, да, всё это выглядит замечательно, и надеюсь, что в будущем у меня будет немало возможностей проявить себя в чём-то подобном, – сказал Дрейпер в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».

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