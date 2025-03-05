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«Работа приносит плоды». Дрейпер оценил свой прогресс в текущем сезоне

«Работа приносит плоды». Дрейпер оценил свой прогресс в текущем сезоне
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер оценил свой прогресс в текущем сезоне. Британец сыграл в финале турнира ATP-500 в Дохе, где уступил россиянину Андрею Рублёву.

«Думаю, я просто пытаюсь совершенствовать то, что у меня уже есть. Не ставлю каких-то огромных целей с точки зрения рейтинга или чего-то подобного. Просто стараюсь каждый день становиться всё лучше и лучше. Конечно, я ещё молодой игрок, но чем больше опыта я получаю на высочайшем уровне в матчах с топ-игроками, тем лучше понимаю, что нужно делать, чтобы быть там, наверху. С каждой неделей верю в себя всё больше. Это делает меня счастливее. Моя работа приносит свои плоды», – сказал Дрейпер в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».

Дрейпер выступит на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $ 13 042 410, который проходит с 5 по 16 марта.

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