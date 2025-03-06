Даниил Медведев узнал первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев узнал своего первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе.

В матче второго круга Медведев встретится с представителем Китая Бу Юньчаокэтэ, который в матче первого круга со счётом 7:5, 6:4 обыграл американца Нишеша Басаваредди. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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