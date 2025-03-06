Даниил Медведев узнал первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев узнал своего первого соперника на турнире в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 00:50 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди
В матче второго круга Медведев встретится с представителем Китая Бу Юньчаокэтэ, который в матче первого круга со счётом 7:5, 6:4 обыграл американца Нишеша Басаваредди. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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