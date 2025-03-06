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Стала известна первая соперница Елены Рыбакиной на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет с 64-м номером рейтинга WTA нидерландской спортсменкой Сюзан Ламенс в своём первом матче на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Ламенс одержала волевую победу над чешской теннисисткой, 50-й в мировом рейтинге Мари Боузковой со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 00:30 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
3 		6 6
         
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Матч продолжался 2 часа 29 минут. В рамках встречи Ламенс выполнила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Боузковой одна подача навылет, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

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