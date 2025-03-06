Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова проиграла на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Камилла Рахимова проиграла на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла на старте турнира в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга она уступила американке Кэролайн Доулхайд со счётом 2:6, 6:7 (3:7).

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 02:10 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		7 7
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время россиянка сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету американки два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Доулхайд встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

Материалы по теме
«Хочу наконец выиграть этот турнир». Соболенко готовится к ренессансу в Индиан-Уэллсе
«Хочу наконец выиграть этот турнир». Соболенко готовится к ренессансу в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис: главные события 2025 года

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android