Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла на старте турнира в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга она уступила американке Кэролайн Доулхайд со счётом 2:6, 6:7 (3:7).
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Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время россиянка сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету американки два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В следующем круге Доулхайд встретится с испанкой Паулой Бадосой.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.
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