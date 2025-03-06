Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла на старте турнира в Индиан-Уэллсе. В матче первого круга она уступила американке Кэролайн Доулхайд со счётом 2:6, 6:7 (3:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время россиянка сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету американки два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Доулхайд встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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