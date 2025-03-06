Роман Сафиуллин с победы стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Во встрече первого круга 27-летний россиянин одержал победу в матче с американским спортсменом, 114-й ракеткой в рейтинге ATP Райлли Опелкой со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 27 минут. В рамках встречи Сафиуллин выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Опелки 12 подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге россиянин встретится с 23-летним итальянцем Лоренцо Музетти, который находится на 16-м месте в рейтинге ATP.

Материалы по теме Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе

Самые долгие теннисные матчи: