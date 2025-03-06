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Роман Сафиуллин — Райлли Опелка, результат матча 6 марта 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе

Роман Сафиуллин с победы стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Во встрече первого круга 27-летний россиянин одержал победу в матче с американским спортсменом, 114-й ракеткой в рейтинге ATP Райлли Опелкой со счётом 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 02:55 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Матч продолжался 1 час 27 минут. В рамках встречи Сафиуллин выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Опелки 12 подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге россиянин встретится с 23-летним итальянцем Лоренцо Музетти, который находится на 16-м месте в рейтинге ATP.

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