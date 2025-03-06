Виктория Азаренко вышла во 2-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Чжэн Циньвэнь

В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 35-й ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и 259-й в мировом рейтинге Клерви Нгуну из США. Победу в двух сетах одержала Азаренко — 6:4, 7:6 (9:7).
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Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Нгуну выполнила пять эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из трёх заработанных.
Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко сыграет с девятой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, посеянной под восьмым номером.
Видео: Сын Азаренко тренируется на теннисном корте
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