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Клерви Нгуну — Виктория Азаренко, результат матча 6 марта 2025, счет 0:2 (4:6, 6:7 (7:9)), 1-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Виктория Азаренко вышла во 2-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Чжэн Циньвэнь
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В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 35-й ракеткой мира белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и 259-й в мировом рейтинге Клерви Нгуну из США. Победу в двух сетах одержала Азаренко — 6:4, 7:6 (9:7).

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Клерви Нгуну
США
Клерви Нгуну
К. Нгуну
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 7
6 		7 9
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Азаренко четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. Нгуну выполнила пять эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко сыграет с девятой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь, посеянной под восьмым номером.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Видео: Сын Азаренко тренируется на теннисном корте

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