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Мария-Камила Осорио-Серрано — Наоми Осака, результат матча 6 марта 2025, счет 2:0 (6:4, 6:4), 1-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Наоми Осака проиграла Осорио-Серрано в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 56-й ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой и 53-й в мировом рейтинге Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии. Экс первая ракетка мира Осака потерпела поражение в двух сетах — 4:6, 4:6.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 05:10 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Осака четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из шести брейк-пойнтов. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мария-Камила Осорио-Серрано сыграет с 21-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон, посеянной под 22-м номером.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

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