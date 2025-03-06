Наоми Осака проиграла Осорио-Серрано в первом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 5 на 6 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в женском одиночном разряде между 56-й ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой и 53-й в мировом рейтинге Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии. Экс первая ракетка мира Осака потерпела поражение в двух сетах — 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Осака четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из шести брейк-пойнтов. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса при шести двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мария-Камила Осорио-Серрано сыграет с 21-й ракеткой мира датчанкой Кларой Таусон, посеянной под 22-м номером.

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