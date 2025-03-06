Александр Бублик проиграл 349-й ракетке мира в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
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37-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл 349-й ракетке рейтинга японскому спортсмену Йосуке Ватануки в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 6:3, 3:6.
Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 07:05 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Матч продолжался 1 час 38 минут. Бублик сделал 13 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 13 эйсов, две двойные ошибки и 2 из 11 реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Ватануки встретится с Томашем Махачем.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 13 042 410. Победителем прошлогоднего турнира является испанец Карлос Алькарас.
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