Александр Бублик проиграл 349-й ракетке мира в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

37-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл 349-й ракетке рейтинга японскому спортсмену Йосуке Ватануки в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Бублик сделал 13 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 13 эйсов, две двойные ошибки и 2 из 11 реализованных брейк-пойнтов. В следующем круге Ватануки встретится с Томашем Махачем.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 13 042 410. Победителем прошлогоднего турнира является испанец Карлос Алькарас.