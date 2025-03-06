Даяна Ястремская уверенно вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Украинская теннисистка 46-я ракетка мира Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте соревнований она обыграла 68-ю ракетку мира из Китая Юань Юэ со счётом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Ястремская допустила четыре двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Юэ одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Она не выполнила ни одного эйса.
Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
06 марта 2025, четверг. 08:15 МСК
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Юань Юэ
Ю. Юэ
Во втором круге соревнований Даяна Ястремская (Украина) сыграет с 32-й ракеткой мира из Туниса Онс Жабер. Отметим, что действующей чемпионкой турнира является Ига Швёнтек.
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