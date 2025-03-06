«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 5 на 6 марта
В ночь с 5 на 6 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл первый соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. «Мастерс», Индиан-Уэллс (США). Результаты игрового дня с 5 на 6 марта (некоторые из них):
- Тристан Бойер (США, WC) — Александар Вукич (Австралия) — 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).
- Тьяго Уайлд (Бразилия) — Александр Мюллер (Франция) — 4:6, 7:5, 7:6 (8:6).
- Миомир Кецманович (Сербия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.
- Фабиан Марожан (Венгрия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:3, 6:2.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).
- Роман Сафиуллин (Россия) — Райлли Опелка (США, WC) — 7:5, 6:4.
- Корентен Муте (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 4:6, 6:3.
- Александр Бублик (Казахстан) — Йосуке Ватануки (Япония, Q) — 3:6, 6:3, 3:6.
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