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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 5 на 6 марта

В ночь с 5 на 6 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл первый соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Индиан-Уэллс (США). Результаты игрового дня с 5 на 6 марта (некоторые из них):