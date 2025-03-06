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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 5 на 6 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 5 на 6 марта
Виктория Азаренко
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В ночь с 5 на 6 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл первый соревновательный день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Индиан-Уэллс (США). Результаты игрового дня с 5 на 6 марта (некоторые из них):

  • Петра Квитова (Чехия, WC) — Варвара Грачёва (Франция) — 6:4, 3:6, 4:6
  • Ребекка Шрамкова (Словакия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 3:6, 6:1, 6:7 (2:7).
  • Мари Боузкова (Чехия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:3, 3:6, 3:6.
  • Питон Стирнс (США) — Магда Линетт (Польша) — 4:6, 6:4, 3:6.
  • Камилла Рахимова (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США, WC) — 2:6, 6:7 (3:7).
  • Мария Карле (Аргентина, Q) — Катержина Синякова (Чехия) — 2:6, 1:6.
  • Клерви Нгуну (США, Q) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 4:6, 6:7 (7:9).
  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 6:4.
  • Эшлин Крюгер (США) — Кэти Волынец (США) — 0:6, 6:2, 6:2.
  • Даяна Ястремская (Украина) — Юань Юэ (Китай) — 6:2, 6:4.
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