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Скончался легендарный австралийский теннисист Фредерик Столле

Скончался легендарный австралийский теннисист Фредерик Столле
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Победитель 19 турниров «Большого шлема» австралийский теннисист Фредерик Столле скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Tennis Australia.

«Чемпион турниров «Большого шлема» на корте, голос в комментаторской кабине и навсегда легенда в наших сердцах. Покойся с миром, Фредерик Столле», — написала организация на своей странице в Х.

За свою карьеру Фредерик Столле выиграл 19 титулов на турнирах «Большого шлема» — два в одиночном разряде: Открытый чемпионат Австралии в 1965-м и Открытый чемпионат США в 1966-м, став первой ракеткой мира. Он также выиграл 10 титулов в мужском парном разряде и семь в смешанном парном разряде (три с Лесли Тёрнер и по два с Маргарет Смит и британкой Энн Хейдон-Джонс). Также Столле — трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (1964–1966) в составе сборной Австралии.

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Новости. Теннис
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