Зверев — о кортах в Индиан-Уэллсе: тренировался здесь четыре дня и разницы не заметил

Олимпийский чемпион 2020 года, финалист трёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о покрытии кортов на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Есть ли новое покрытие? Мне это покрытие кажется таким же, как раньше, правда. Я тренировался здесь четыре дня и разницы не заметил. Я ничего об этом даже не знал», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Ранее стало известно, что турнир сменил поставщика покрытия. Теперь корты в Индиан-Уэллсе должны быть такие же, как на турнире в Майами и на US Open. Турнир в Индиан-Уэллсе 2025 года проходит с 5 по 16 марта.