Ига Швёнтек — о новом покрытии кортов в Индиан-Уэллсе: я не чувствую особой разницы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением о новом покрытии кортов на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

— Вы пробовали новые покрытия? Что вы думаете? Они быстрее?

— Честно говоря, я не чувствую особой разницы. В любом случае, мы приезжаем сюда через год и играем на других покрытиях. Все говорят, что это немного по-другому, но я не знаю, действительно ли это так или это у нас в голове, потому что все об этом говорят. Но, честно говоря, я не против. Нам всё равно нужно привыкать к условиям каждую неделю, так что мы вроде как опытные. Я стараюсь не зацикливаться на этом и просто выхожу играть, — приводит слова теннисистки пресс-служба турнира.

Ранее стало известно, что турнир сменил поставщика покрытия. Теперь корты в Индиан-Уэллсе должны быть такие же, как на турнире в Майами и на US Open. Турнир в Индиан-Уэллсе 2025 года проходит с 5 по 16 марта.