«Нам будет не хватать тебя». Род Лэйвер — о кончине теннисиста Фредерика Столле

Победитель 11 турниров «Большого шлема», австралийский теннисист Род Лэйвер поделился воспоминаниями по кончине легендарного австралийского теннисиста Фредерика Столле. Он ушел из жизни 6 марта в возрасте 86 лет.

«Как я написал в своей книге о золотой эре австралийского тенниса, Фред Столле был слишком хорошим парнем, чтобы держать обиду. Он выиграл много турниров «Большого шлема» и ещё больше раз выходил в финал. Чтобы победить лучших, нужны были лучшие. Мы никогда не уставали вспоминать прошлое, путешествуя по миру и глядя в будущее с неизменной любовью к этому виду спорта. Нам будет не хватать тебя», — написал Лейвер на своей странице в Х.

За свою карьеру Фредерик Столле выиграл 19 титулов на турнирах «Большого шлема»: два в одиночном разряде: Открытый чемпионат Австралии в 1965 и Открытый чемпионат США в 1966, став первой ракеткой мира. Он также выиграл 10 титулов в мужском парном разряде и семь в смешанном парном разряде.