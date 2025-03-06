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«Нам будет не хватать тебя». Род Лэйвер — о кончине теннисиста Фредерика Столле

«Нам будет не хватать тебя». Род Лэйвер — о кончине теннисиста Фредерика Столле
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Победитель 11 турниров «Большого шлема», австралийский теннисист Род Лэйвер поделился воспоминаниями по кончине легендарного австралийского теннисиста Фредерика Столле. Он ушел из жизни 6 марта в возрасте 86 лет.

«Как я написал в своей книге о золотой эре австралийского тенниса, Фред Столле был слишком хорошим парнем, чтобы держать обиду. Он выиграл много турниров «Большого шлема» и ещё больше раз выходил в финал. Чтобы победить лучших, нужны были лучшие. Мы никогда не уставали вспоминать прошлое, путешествуя по миру и глядя в будущее с неизменной любовью к этому виду спорта. Нам будет не хватать тебя», — написал Лейвер на своей странице в Х.

За свою карьеру Фредерик Столле выиграл 19 титулов на турнирах «Большого шлема»: два в одиночном разряде: Открытый чемпионат Австралии в 1965 и Открытый чемпионат США в 1966, став первой ракеткой мира. Он также выиграл 10 титулов в мужском парном разряде и семь в смешанном парном разряде.

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