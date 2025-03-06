Зверев – о неудачах на турнирах в Латинской Америке: было очень жарко и очень влажно

Олимпийский чемпион 2020 года, финалист трёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением свои неудачи на турнирах в Буэнос-Айресе, Рио и Акапулько.

«Я хотел поехать на грунт, хотел сыграть эту серию турниров. Я слышал о ней много хорошего, так что хотел это один раз испытать. В Буэнос-Айресе я отравился. В Рио я был близок к победе, но было очень жарко и очень влажно. Очень сложные условия.

Играл я тоже не очень здорово. Может быть, ехать туда все же было ошибкой – особенно после выхода в финал Australian Open. Может быть, стоило чуть дольше остаться на харде. Но я хотел поехать на грунт и как можно раньше найти игру на нем. Потому что исторически я хорошо играю на грунте, но первые две-три недели играю ужасно и проигрываю», – сказал Зверев на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.

9 марта Зверев встретиться с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.