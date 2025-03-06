Пегула — о Мирре Андреевой: в ближайшие 10 лет она выиграет много турниров

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула высказалась относительно карьерных перспектив 17-летней россиянки Мирры Андреевой.

«Невероятно, что она смогла достичь таких результатов в столь юном возрасте. Думаю, она выиграет много турниров и матчей в ближайшие 10 лет. Многое из того, чему нельзя научить, у неё уже очень сильно развито, и она будет становиться только лучше. Считаю, что работа в тандеме с Кончитой Мартинес поможет ей добиться многого», — сказала Пегула на пресс-конференции.

9 марта Мирра Андреева начнёт выступления на турнире в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она встретится с француженкой Варварой Грачёвой.