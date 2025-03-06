Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула — о Мирре Андреевой: в ближайшие 10 лет она выиграет много турниров

Пегула — о Мирре Андреевой: в ближайшие 10 лет она выиграет много турниров
Джессика Пегула
Комментарии

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула высказалась относительно карьерных перспектив 17-летней россиянки Мирры Андреевой.

«Невероятно, что она смогла достичь таких результатов в столь юном возрасте. Думаю, она выиграет много турниров и матчей в ближайшие 10 лет. Многое из того, чему нельзя научить, у неё уже очень сильно развито, и она будет становиться только лучше. Считаю, что работа в тандеме с Кончитой Мартинес поможет ей добиться многого», — сказала Пегула на пресс-конференции.

9 марта Мирра Андреева начнёт выступления на турнире в Индиан-Уэллсе. Во втором круге она встретится с француженкой Варварой Грачёвой.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 5 на 6 марта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android