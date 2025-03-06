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«Станет великим игроком». Зверев высказался о будущем Фонсеки

«Станет великим игроком». Зверев высказался о будущем Фонсеки
Александр Зверев
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Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев высказался о будущем 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки, который сейчас занимает 80-е место в мировом рейтинге.

«Он очень молод и очень талантлив и наверняка станет великим игроком. Думаю, он может попасть в топ-10, а возможно, пройдёт и дальше. Он мощно играет с обеих сторон и имеет неплохую подачу. Думаю, ему ещё нужно много работать над своим движением, но в целом у него много мощи.

Наверное, это лучшее время теннисиста, потому что всё кажется таким простым. Ты видишь теннисный мяч, парня напротив себя у сетки и ни о чём другом не думаешь. Когда ты молод, ты как бы свободно размахиваешь руками, наслаждаешься тем, что впервые оказался на профессиональном уровне и на тебя ничего не давит», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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