Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 6 на 7 марта

Сегодня, 6 марта, начнётся второй игровой день хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков первого круга.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Первый круг. Расписание матчей (время московское):

6 марта:

22:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Ринки Хидзиката (Австралия);

22:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Жоао Фонсека (Бразилия);

23:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).

7 марта:

00:00. Маттео Арнальди (Италия) — Александр Ковачевич (США);

1:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Гаэль Монфис (Франция);

2:30. Артур Риндеркнеш (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия);

5:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) — Ник Кирьос (Австралия);

6:30. Мариано Навоне (Казахстан) — Лёнер Тьен (США).