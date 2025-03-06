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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 6 на 7 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 6 на 7 марта
Ник Кирьос
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Сегодня, 6 марта, начнётся второй игровой день хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков первого круга.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Первый круг. Расписание матчей (время московское):

6 марта:
22:00. Александр Шевченко (Казахстан) — Ринки Хидзиката (Австралия);
22:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Жоао Фонсека (Бразилия);
23:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).

7 марта:
00:00. Маттео Арнальди (Италия) — Александр Ковачевич (США);
1:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Гаэль Монфис (Франция);
2:30. Артур Риндеркнеш (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия);
5:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) — Ник Кирьос (Австралия);
6:30. Мариано Навоне (Казахстан) — Лёнер Тьен (США).

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