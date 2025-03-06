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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 6 на 7 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 6 на 7 марта
Анна Калинская
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Сегодня, 6 марта, начнётся второй игровой день хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков первого круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Первый круг. Расписание матчей (время московское):

6 марта:
22:00. Ангелина Калинина (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия);
22:00. Клэр Лю (США, Q) — Полина Кудерметова (Россия);
23:30. Ольга Данилович (Сербия) — Виктория Томова (Болгария).

7 марта:
00:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Моюка Учижима (Япония);
1:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);
1:30. Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Татьяна Мария (Германия);
2:30. Джессика Бузас Манейро (Испания) — Анастасия Потапова (Россия);
4:30. Лорен Дэвис (США) — Элина Аванесян (Армения);
5:00. Анна Блинкова (Россия) — Маккартни Кесслер (США);
6:30. Алисия Паркс (США, WC) — Анна Калинская (Россия).

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