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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 6 на 7 марта

Сегодня, 6 марта, начнётся второй игровой день хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков первого круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Первый круг. Расписание матчей (время московское):

6 марта:

22:00. Ангелина Калинина (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия);

22:00. Клэр Лю (США, Q) — Полина Кудерметова (Россия);

23:30. Ольга Данилович (Сербия) — Виктория Томова (Болгария).

7 марта:

00:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Моюка Учижима (Япония);

1:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния);

1:30. Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Татьяна Мария (Германия);

2:30. Джессика Бузас Манейро (Испания) — Анастасия Потапова (Россия);

4:30. Лорен Дэвис (США) — Элина Аванесян (Армения);

5:00. Анна Блинкова (Россия) — Маккартни Кесслер (США);

6:30. Алисия Паркс (США, WC) — Анна Калинская (Россия).